Quina 5907: aposta única acerta cinco números e leva R$ 8,4 milhões

Quina premia aposta de Chapecó-SC com R$ 8,4 milhões (foto: Agência Brasil)

Um apostador de Chapecó (SC) acertou sozinho os cinco números da Quina 5907 e vai receber R$ 8.403.244,87. As dezenas apuradas foram 28 - 37 - 67 - 73 - 74. O sorteio ocorreu na noite desta terça-feira (26/7), no Espaço da Sorte, em São Paulo.









LEIA MAIS - Lotofácil da Independência 2022: quando começam as apostas? De acordo com a Caixa Econômica Federal, 97 apostas foram contempladas na quadra (R$ 6.157,02), R$ 7.113 no terno (R$ 79,96) e 170.180 no duque (R$ 3,34).





LEIA MAIS 19:00 - 26/07/2022 Lotofácil 2582, Quina 5907 e outras loterias: veja números sorteados (26/7)

19:00 - 25/07/2022 Lotofácil 2581, Quina 5906 e outras loterias: veja números sorteados (25/7)

19:00 - 23/07/2022 Mega-Sena 2503 e outras loterias: confira os números sorteados (23/7)



Os bilhetes podem ser anotados nos canais eletrônicos das Loterias Caixa ou nas casas lotéricas credenciadas. O prazo se encerra às 19h.



Rendimento

Como os prêmios de loterias vêm com imposto previamente descontado, o milionário de Chapecó (SC) terá todo o dinheiro para aplicar da forma como achar necessário.



Na poupança, com base na taxa de 0,7381% de 25 de julho, o rendimento mensal do prêmio de R$ 8,4 milhões da Quina é de R$ 62 mil. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Quina, nesta quarta-feira (27), é de R$ 700 mil.Os bilhetes podem ser anotados nos canais eletrônicos das Loterias Caixa ou nas casas lotéricas credenciadas. O prazo se encerra às 19h.





Como jogar?





Na Quina, o apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80 e torce para que cinco sejam sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para 4, 3 e 2 acertos.





Segundo a Caixa, a chance de um bilhete com cinco dezenas (R$ 2) ganhar sozinho o prêmio principal é de 1 em 24.040.016.





Caso o jogador registre 15 números, ao custo de R$ 6 mil, a perspectiva é de 1 em 8.005.





Números - preço - probabilidade





5 números - R$ 2,00 - 1 em 24.040.016

6 números - R$ 12,00 - 1 em 4.006.669

7 números - R$ 42,00 - 1 em 1.144.763

8 números - R$ 112,00 - 1 em 429.286

9 números - R$ 252,00 - 1 em 190.794

10 números - R$ 504,00 - 1 em 95.396

11 números - R$ 924,00 - 1 em 52.035

12 números - R$ 1.584,00 - 1 em 30.354

13 números - R$ 2.574,00 - 1 em 18.679

14 números - R$ 4.004,00 - 1 em 12.008

15 números - R$ 6.006,00 - 1 em 8.005





Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.