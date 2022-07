Jovem viraliza na web mostrando sua vasta criação de animais

Os vídeos de Daniel viralizam por seu caráter inocente, afetuoso e cômico, capaz de arrancar uma risada ou um alívio no meio do caos do mundo digital (foto: Reprodução Redes Sociais )





Os vídeos do jovem, que atende por "O guri da demência” nas redes, viralizaram por seu caráter inocente, afetuoso e cômico, capaz de arrancar uma risada ou um alívio no meio do caos do mundo digital. Com quase dois milhões de seguidores no TikTok e mais de 37 milhões de curtidas em vídeos postados, fica claro a importância e o cuidado que ele têm com os bichinhos.

Com seu estilo de vida, curioso e inusitado, para muitos,o ‘Guri da demência' mostra que o amor e cuidado pelos animais não tem barreiras. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por %u2728Daniel %u2728 (@oguridademencia)

'Pai do Jubs'

É o caso do Galo “Jubnelson”, ou “Jubs”, para os mais íntimos, que cativou a atenção dos internautas, que já se consideram próximos do animal. “O jubnelson tá cada dia mais lindo”, comentou um seguidor em vídeo no tiktok.





pra mim o melhor perfil do ttk é daquele menino que tem um galo chamado jubnelson %u2014 gustavo (@gustvaovsil) February 26, 2022 Quero ter o msm estilo de vida da Jade Picon? Não. Quero ter o estilo de vida do dono do Jubnelson %u2014 Bryan Tusk-Lover (@BryanLemesMeia9) February 20, 2022

Nos perfis de Daniel podemos acompanhar o casamento de Jubnelson, seus bichinhos recriando as “trends” do TikTok, nome dado para certos formatos de vídeo que fazem sucesso no aplicativo, com direito até a dancinha e muito humor.

Em um vídeo que já acumula 15 milhões de visualizações, o adolescente canta o hit “Apenas um neném", de Gloria Groove e Marina Sena, ao lado de sua cabra de estimação. “Esse menino é o mesmo que é pai de um galo chamado Jubnelson?”, perguntou um internauta.





O paraibano, que é estudante de medicina veterinária, também já compartilhou com os seus seguidores, o momento em que ele cuida de uma pomba, nomeada “Josilene”,que estava com a asa quebrada a se recuperar por meio de medicamentos e uma proteção para evitar mais danos.





Há quem diga que o cão é o melhor amigo do homem, mas para Roberto Daniel Pizzolatto, não é bem assim. Não que ele não tenha muita afeição ao mundo animal, pelo contrário, mas seu grupo de amigos é composto por espécies que vão além dos tradicionais cachorros. Cabra, galo, ganso, cavalo, bode, são só alguns dos muitos animais que dividem a vida com Roberto na fazenda onde mora no Paraná.