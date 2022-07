Embaixada da Rússia sofre ameaça de bomba em Brasília

Tanto a edificação da Embaixada da Rússia quanto as vias de acesso estão interditadas sem nenhum acesso a pedestres (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Embaixada da Rússia sofreu uma ameaça de bomba, na manhã desta quinta-feira (14/7), após o segurança do local receber uma ligação anônima. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) está no local para prevenir um possível incêndio. Uma viatura e equipamentos com pessoal especializado em produtos perigosos foi acionada para fazer uma varredura com possíveis artefatos tóxicos e químicos.

A Polícia Militar do DF (PMDF) atua na ocorrência com o esquadrão antibombas. Acionada a Operação Petardo, a corporação também realiza uma varredura na área. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) solicitou aumento no perímetro de segurança.





O subtenente Charles Palomino, do Corpo de Bombeiros Militar do DF, afirma que a ocorrência entrou no sistema da corporação às 10h15. Ele conta que o vigilante da embaixada recebeu a ligação de uma pessoa que ameaçou explodir uma bomba no local. "De imediato, deslocamos nossas guarnições, e estamos presente aqui no local com cinco viaturas dentre elas viaturas de combate a incêndio salvamento, produtos perigosos, caso seja uma ameaça com produtos químicos", informa.





No local, também há viaturas de atendimento pré-hospitalar para prevenção de possíveis acidentes. Segundo militares da Polícia Militar, foi encontrado um artefato. "Mas de potenciais riscos, não temos essa informação ainda", conclui o militar.





Tanto a edificação da Embaixada da Rússia quanto as vias de acesso estão interditadas sem nenhum acesso a pedestres. Após identificado o material, foi feita a averiguação para ver se não tinha nenhum tipo de substância ou produto biológico. Mas, essa averiguação foi dificultada pois o objeto estava dentro de uma caixa lacrada e blindada para a segurança de todos.





Alguns minutos depois de realizada a perícia, em frente à embaixada, o material foi explodido pelo esquadrão de bombas do Bope. O Corpo de Bombeiros acrescenta que a liberação do local, bem como das vias, só será feita depois que houver a certeza que a segurança de todos está preservada. No momento, o local ainda está interditado.