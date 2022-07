Redação da Folha é atacada com disparo

Redação do jornal Folha de São Paulo sofre ataque (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

Uma janela da redação do jornal Folha de S.Paulo foi atingida por um projétil na noite de quarta-feira (6/7). De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um representante local disse que foi possível ouvir o barulho do disparo do quarto andar do prédio.

O caso aconteceu por volta das 22h e técnicos da Polícia Civil do estado vão realizar perícia no local para apurar os fatos. De acordo com o portal G1, foram os advogados do jornal que registraram boletim de ocorrência. Ninguém ficou ferido.

O prédio fica na Alameda Barão de Limeira, no bairro Campos Elíseos, na região central da capital paulista. O caso foi registrado pelo 77º Distrito Policial (Santa Cecília), que requisitou perícia para auxiliar no esclarecimento dos fatos, informou a Secretaria de Segurança.

A Secretaria Especial de Comunicação também se manifestou por meio de nota, posicionando-se contra "qualquer forma de intimidação aos jornalistas, aos veículos e à liberdade de imprensa". Informou também que acompanha o trabalho da área de inteligência da Polícia Civil que visa esclarecer o disparo de um projétil contra uma das janelas do prédio do jornal.

"Às vésperas do 90º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932, o governo de São Paulo reafirma os princípios que uniram os paulistas ao longo da história: combate aos arroubos intervencionistas e intimidatórios, valorização dos pilares constitucionais e defesa intransigente da democracia e das liberdades civis", descreve o texto.

Confira a íntegra da nora da Secom-SP

Secom-SP condena qualquer forma de intimidação aos jornalistas, aos veículos e à liberdade de imprensa





A Secretaria Especial de Comunicação do Governo de São Paulo acompanha o trabalho da área de inteligência da Polícia Civil que visa esclarecer o disparo de um projétil contra uma das janelas do prédio do jornal Folha de S. Paulo, na noite de quarta-feira, 6 de julho.





A Secom considera inaceitável qualquer tipo de ataque ou intimidação aos jornalistas, aos veículos de comunicação e à liberdade de imprensa. Jornalismo responsável e independente, como o praticado pela Folha de S. Paulo, faz parte da essência da democracia e dos valores da sociedade paulista.





Às vésperas do 90º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932, o governo de São Paulo reafirma os princípios que uniram os paulistas ao longo da história: combate aos arroubos intervencionistas e intimidatórios, valorização dos pilares constitucionais e defesa intransigente da democracia e das liberdades civis.

São esses princípios que fizeram de São Paulo um Estado unido, autônomo e forte. E são eles que nos levarão ao porto seguro do desenvolvimento econômico com melhores oportunidades para todos.





Secretaria Especial de Comunicação