Mineiros acertam 5 números na Mega-Sena e 15 na Lotofácil; veja a premiação

Se a pessoa optar por marcar mais dezenas, a perspectiva de faturar o prêmio aumenta, assim como o valor do cartão. Um jogo com 15 números custa R$ 22.522,50, com 1 hipótese de êxito em 10.003.

Na Lotofácil, a proporção de uma combinação básica acertar as 15 dezenas sorteadas de 01 a 25 é de 1 em 3.268.760.A modalidade permite a seleção de até 20 dezenas, com o valor ficando acima de R$ 38 mil.A chance de uma aposta de 20 números ser premiada na faixa de 15 acertos é 15 mil vezes maior que a de 15 números.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.



Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.