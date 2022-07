Só os clássicos: jovem viraliza ao relembrar objetos escolares queridinhos

No Twitter, os perfis lembraram os objetos escolares favoritos (foto: Reprodução/Redes Sociais)





Uma lista em formato de thread no Twitter catalogou os objetos escolares favoritos. No guia o usuário, além de apresentar uma variedade de produtos, identifica as características dos objetos, entre elas: estética, utilidade e ‘público-alvo’. O internauta ainda detalha o item com uma história por trás dele, e mesmo que seja uma narrativa pessoal mais de 80 mil pessoas interagiram com a publicação.





A caneta Bic de quatro cores, azul, verde, vermelha e preta foi a campeã de comentários, abrindo o fio dos melhores produtos de papelaria. Em seguida, as borrachas coloridas com capinhas embutidas, que dão segurança ao apagar. “Um pouco coisa de playboy, mas excelente para guardar cola. Merece respeito pela sua história”, comentou o usuário que criou a publicação.





Outro desejo comum entre todos os brasileiros é a caneta “pilot super grip” esferográfica retrátil. “Essa aqui tu só tinha se roubasse do teu pai, típica caneta que coroa usa grudada na camisa de botão”, escreveu.





Nos comentários, outros usuários escreveram seus desejos secretos de produtos escolares, como aquelas maletas completas com tintas, lápis, canetas, giz de cera, entre outros. “Grande clássico o único objeto de maior desejo que fama ou fortuna. Este grande compêndio excêntrico feito para suprir as necessidades de toda uma turma e que falhava miseravelmente em tudo e mais um pouco”, escreveu.





O caderno da Moranguinho também provocava desejo entre os alunos, mesmo que na época já fosse considerado um ítem de alto custo. “Isso daqui sim era ser rico… Já em 2012 esse caderno custava 45 REAIS!”, disse um perfil no Twitter. Esse mesmo usuário completa contando os benefícios de ostentar o material com cheirinho de morango: “O bolso que vem dentro era simplesmente DE PLÁSTICO ROSA COM GLITTER, cheio de estampas de morango E TINHA UM CHEIRO VICIANTE DE MORANGO!”.





Visto também como um clássico pelos internautas o amontado de 12 minilapiseiras que se encaixavam também foi citado. Mas, em contrapartida aos itens caros, o material era uma alternativa que conquistava pela estética criativa e, além disso, era baratinho. “Minha mãe ia na 25 de março e trazia umas 30 por dez conto”, relatou outro usuário.

OK MAS E ESSE CLÁSSICO AQUI?

Canetas, lápis, cadernos, post-it, marca-textos… diversos objetos se tornaram tópicos de discussão nesta sexta-feira (1/7) nas redes sociais, em que os usuários se reuniram para definir qual é o melhor material escolar. Os itens de papelarias conquistam os brasileiros pela praticidade, utilidade, criatividade e charme.