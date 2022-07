Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 43 milhões

Mega-Sena sorteará R$ 43 milhões no sábado (foto: Caixa/Reprodução)

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2496, com prêmio de R$ 36,6 milhões na noite desta quinta-feira (30/6). Os números sorteados foram 07 - 26 - 31 - 38 - 46 - 58.





De acordo com a Caixa, 50 apostas cravaram cinco dezenas e vão receber a partir de R$ 54.371,58 na quina. Já a quadra paga R$ 1.108,04 a 3.505 jogadores.





O prêmio acumulado da Mega subiu para R$ 43 milhões no concurso 2497, a ser apurado no próximo sábado (2/7), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo.









O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.