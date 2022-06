SP: chef rebate falas preconceituosas de cliente sobre restaurante

Chef de São Paulo Rodrigo Oliveira expôs falas preconceituosas em seu perfil nas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram @rodrigomocoto) Um famoso chef de São Paulo expôs falas preconceituosas que recebeu sobre seu restaurante, que fica na Vila Medeiros (SP). Segundo o comentário de uma cliente, ela teria "ficado com medo" do local em que o restaurante funciona.





Nas redes sociais, o chef Rodrigo Oliveira, dono do restaurante Mocotó, compartilhou a fala que desmerece o bairro. "Resolvemos ir até seu restaurante qual foi a nossa surpresa e decepção em localização tão perigosa e precária que vocês se localizam [...] ficamos com muito medo do local do seu restaurante. Nunca imaginaria que você tão famoso ficaria num bairro assim. Desculpa", diz um trecho da mensagem que foi enviada.









Sobre a fala de Sandra, Rodrigo compartilhou no Instagram um print da mensagem enviada e criticou as falas. "Oi, Sandra, justamente por existir gente que ainda pensa como você que continuamos morando e empreendendo na Vila Medeiros. Assim, quem sabe um dia nosso bairro vai estar (ainda mais!) cheio de negócios de sucesso e de oportunidades para as pessoas que vivem aqui", rebateu.