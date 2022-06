Timemania 1798, Lotofácil 2552: resultados das loterias (21/6)

Timemania sorteia R$ 35 milhões nesta terça-feira (foto: Caixa/Divulgação)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (21/6) os prêmios da Lotofácil, Dupla Sena, Timemania e Dia de Sorte. O evento aconteceu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.acompanhou os sorteios em tempo real.

Leia também: Concurso 2493 da Mega-Sena sorteia R$ 70 milhões nesta quarta-feira (22/6)

Veja ao vivo os sorteios desta terça-feira:





Lotofácil 2552

O concurso 2552 da Lotofácil tem prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Ganha quem acertar sozinho os 15 números sorteados de 01 a 25.

Confira as dezenas:

01 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 24 - 25

Dupla Sena 2381



O concurso 2381 da Dupla Sena tem prêmio estimado em R$ 7,3 milhões no primeiro sorteio. No segundo, o valor é de R$ 114 mil. Ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.



1º sorteio: 04 - 10 - 15 - 18 - 35 - 41

2º sorteio: 07 - 09 - 15 - 17 - 18 - 47



Timemania 1798



Para faturar o prêmio máximo no concurso 1798, no concurso no valor de R$ 35 milhões, é preciso acertar as sete dezenas sorteadas de 01 a 80. Ganha também quem acertar o time do coração.



Veja os números: 03 - 16 - 21 - 25 - 60 - 66 - 71

Time do coração: 50 - Juazeirense/BA

Dia de Sorte 619



Para ganhar, é preciso que o apostador acerte as sete dezenas sorteadas. Ganha também quem acertar o mês da sorte. O prêmio estimado para este concurso 619 é de R$ 100 mil. O prêmio exato será divulgado depois do rateio das apostas.

Confira as dezenas: 02 - 05 - 11 - 13 - 19 - 25 - 27

Mês da sorte: 09 - setembro