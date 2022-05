Varíola do macaco: Brasil tem dois casos suspeitos, segundo o governo

Um terceiro caso está sendo monitorado no Rio Grande do Sul , mas ainda não foi classificado como suspeito. "A reavaliação está sendo feita de acordo com os critérios de definição. Até o momento, não há confirmação do rumor como caso suspeito".





De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), até este domingo (29/5), 257 casos de varíola dos macacos foram confirmados no mundo em 20 países que não têm a doença como endêmica. Nenhuma morte foi registrada até o momento. Na América do Sul, há um caso confirmado na Argentina.





Nesta segunda, Rosamund Lewis, a principal especialista em varíola dos macacos da OMS disse que não acredita que o surto da doença possa se transformar em outra pandemia. "No momento, não estamos preocupados com uma pandemia global", disse ressaltando que o surto deve ser encarado como uma "potencial emergência de saúde pública de interesse internacional".