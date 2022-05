Quina de R$ 3,3 milhões: veja os números sorteados

A Caixa sorteou, nesta sexta-feira (13/5) o concurso 5852 da Quina. O prêmio é estimado em R$ 3,3 milhões. O evento foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). Veja as dezenas sorteadas: 02 - 32 - 41 - 42 - 70

As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. Para apostar pela internet, é necessário ser maior de idade, fazer um cadastro no site da Caixa Econômica Federal e preencher o número do cartão de crédito.