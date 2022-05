Brasil registra 28 infrações a cada hora por uso de celular no trânsito

Além do risco à vida, o uso do celular ao volante é uma infração gravíssima (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

Todos os dias, 675 brasileiros utilizam o celular enquanto dirigem. A cada hora, 28 condutores negligenciam a atenção ao volante. A média foi calculada com base no levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), que apontou o número de 250 mil motoristas flagrados com o aparelho nas mãos no trânsito em 2021.

São Paulo acumula o maior número de infrações desse tipo: 91.362. Em segundo lugar está Minas Gerais, com 30.843 ocorrências.

Levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) mostra que 250 mil condutores foram flagrados utilizando o celular no trânsito em 2021 (foto: Fonte: Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF). Elaboração: Abramet / 360° CI)

“Os números refletem parte de um problema que deve ser enfrentado por todos. Possivelmente o número de pessoas que utilizam o celular na direção é muito maior, o que nos leva a reforçar a necessidade de maior conscientização e engajamento da sociedade para que possamos reduzir os sinistros e preservar vidas no trânsito”, afirmou o presidente da Abramet, Antonio Meira Júnior.





Além do risco à vida, o uso do celular ao volante é uma infração gravíssima. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), aquele que for flagrado pelas autoridades de trânsito segurando ou manuseando o celular enquanto dirige terá que desembolsar R$243,47 em multa, além da adição de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

“Celular e direção não combinam de jeito nenhum e esses sinistros podem, e devem, ser evitados”, frisou o diretor científico da Abramet, Dr. Flávio Emir Adura, líder do grupo de especialistas que estudou o assunto.





“É preciso maior conscientização do condutor sobre isso, ter clareza de que ao usar o telefone enquanto dirige está colocando sua vida e dos demais usuários do trânsito em alto risco”, concluiu.



* Estagiário sob supervisão de Rafael Arruda