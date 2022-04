Mais de 620 mil farão provas para trabalhar no Censo 2022

As mais de 206 mil vagas temporárias, oferecidas pelo IBGE, estão distribuídas em 5.297 cidades do país (foto: Acervo IBGE/Divulgação)

A prova

IBGE oferece mais de 206 mil vagas

Após dois anos de adiamento, devido à pandemia da COVID-19 e à falta de recursos, ocorrerá o processo seletivo simplificado (PSS) do Censo Demográfico de 2022 . Candidatos farão a prova no próximo domingo (10/04), sendo aplicados, no período da manhã, às 9h, no horário oficial de Brasília, os testes destinados às vagas de recenseador, enquanto no turno da tarde, às 14h30, os testes direcionados às vagas de agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS). Ao todo, 1,1 milhão de pessoas se inscreveram para o processo seletivo , sendo que 621.228 tiveram a inscrição confirmada, pagando a taxa ou recebendo a isenção. Entre os candidatos, 349.437 estão concorrendo ao cargo de recenseador, e 271.791 às ocupações de ACM/ACS. As vagas estão distribuídas em 5.297 cidades do país.O candidato, no dia da prova, deverá levar o comprovante de inscrição, um documento de identificação original com foto e caneta esferográfica de cor preta ou azul, fabricada em material transparente.O IBGE recomenda que o candidato conheça o local com antecedência e chegue, pelo menos, uma hora antes do início da prova. O cartão de confirmação da inscrição com o local de prova estará disponível para consulta, ainda nesta segunda (4/4) , no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora da seleção.O candidato deverá seguir os protocolos sanitários contra a COVID-19 estabelecidos por cada município e informados no cartão de confirmação da inscrição. O concorrente que descumprir as orientações previstas no edital será eliminado do processo seletivo.A prova para recenseador terá três horas de duração, tendo 50 questões. Já os candidatos a ACM e ACS terão duração de três horas e trinta minutos, com 60 questões. O conteúdo dos testes pode ser acessado nos editais. (Veja o edital para a prova de recenseador , e para ACM/ACS ).Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia seguinte à aplicação das provas, 11 de abril, no site da FGV. O resultado está previsto para 20 de maio.O IBGE vai selecionar 206.891 servidores temporários para o Censo, sendo 183.021 para recenseador, 18.420 para ACS e 5.450 para ACM. Os candidatos puderam se inscrever nos dois processos, já que as provas serão feitas em turnos diferentes. O prazo de inscrição se encerrou no dia 21 de janeiro.Os recenseadores são responsáveis por atuar diretamente na coleta das informações, o que inclui entrevistar os moradores dos domicílios. Já o ACM gerencia o trabalho do posto de coleta, e o ACS, subordinado desse, tem o papel de orientar os recenseadores durante a execução do trabalho de campo.Para ocupar o cargo de recenseador, o candidato deve ter o ensino fundamental completo. A remuneração será de acordo com a produção (consulte a simulação de remuneração). As vagas de ACS e ACM solicitam que o interessado tenha o ensino médio completo, sendo que os salários são de R$ 1700 e R$ 2.100, respectivamente.