Sambódromo recebe ensaios técnicos a partir de hoje

Ensaios técnicos das escolas de samba cariocas serão realizados até o dia 10 de abril (foto: Tomaz Silva / Agência Brasil) O Sambódromo começa a receber hoje (12/3) os ensaios técnicos das escolas de samba cariocas. Os ensaios, que não envolvem fantasias nem carros alegóricos, mas servem para fazer ajustes na bateria e alas da agremiação antes dos desfiles oficiais, serão realizados aos sábados e domingos, até o dia 10 de abril.





Os sábados serão dedicados às escolas da série ouro, que é a segunda divisão do carnaval carioca, e os domingos, às agremiações do grupo especial, a primeira divisão.





Série ouro

Hoje (12), ensaiam na Marquês de Sapucaí (Sambódromo), Em Cima da Hora (às 19h), Império Serrano (20h) e Lins Imperial (21h).





No próximo sábado (19), serão Unidos da Ponte (19h), Acadêmicos do Cubango (20h) e Império da Tijuca (21h). No dia 26, ensaiam Inocentes de Belford Roxo (19h), Acadêmicos do Sossego (20h) e Acadêmicos de Santa Cruz (21h).





No dia 2 de abril, será a vez de União da Ilha (19h), Acadêmicos de Vigário Geral (20h) e Unidos da Pedra (21h). No último dia de ensaios (10 de abril), entram na avenida a Estácio de Sá (19h), Unidos de Bangu (20h) e Unidos de Padre Miguel (21h).





Grupo especial

Já de acordo com o calendário do grupo especial, no dia 13, ensaiam Imperatriz (20h30), São Clemente (21h40) e Portela (22h50). No dia 20, é a vez de Paraíso do Tuiuti (20h30), Vila Isabel (21h40) e Mangueira (22h50). Já no dia 27, entram na Marquês de Sapucaí a Unidos da Tijuca (20h30), Beija-Flor (21h40) e Salgueiro (22h50).





Em 3 de abril, ensaiam Mocidade (21h40) e Grande Rio (22h50). Já no dia 10, a atual campeã do carnaval carioca, Viradouro, encerra a rodada de ensaios técnicos no Sambódromo, a partir das 22h50.





Os ensaios do grupo especial serão transmitidos pelo canal da Rio Carnaval, marca criada pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) para os desfiles da Sapucaí, no Youtube.





O público terá acesso gratuito às arquibancadas do Sambódromo durante os ensaios técnicos, bastando apenas comprovar vacinação contra COVID-19.



Desfiles

Os desfiles oficiais serão realizados no feriadão de Tiradentes, sempre começando à noite e terminando na madrugada do dia seguinte. A série ouro começa a desfilar na noite de quarta-feira (20 de abril), com Em Cima Hora, Acadêmicos do Cubango, Unidos da Ponte, Unidos do Porto da Pedra, União da Ilha do Governador, Unidos de Bangu e Acadêmicos do Sossego.





Na noite de quinta-feira, começa o segundo dia de desfiles da série ouro, com Lins Imperial, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos de Vigário Geral, Império da Tijuca e Império Serrano.





O grupo especial desfila nas noites de sexta-feira (22) e sábado (23), com programação também se encerrando na madrugada do dia seguinte. O desfile de sexta-feira terá Imperatriz, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor.





Já no sábado, desfilam Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel.