Militares trocam socos em quartel durante festa de carnaval com mulheres

Quatro militares são investigados (foto: Divulgação PMMT)

Quatro policiais militares lotados no distrito de Conselvan, em Aripuanã, a 976 km de Cuiabá-MT, são investigados por realizarem uma festa com mulheres e bebida alcoólica no quartel da polícia, na segunda-feira de carnaval (28/1).

Durante o evento, dois deles se desentenderam e trocaram socos. Após a confusão, os agressores registraram boletins de ocorrência relatando o ocorrido no quartel. A Polícia Militar abriu procedimento administrativo para apurar o caso.

Um dos militares relatou que a festa foi organizada pelo comandante da unidade. De acordo com relatos no Boletim de Ocorrência, foi ele quem convidou três mulheres e providenciou carne e cerveja.