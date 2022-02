Após tragédia e mortes, Petrópolis registra novos alagamentos em vias

Petrópolis volta a se assustar com chuvas

Uma semana depois dos deslizamentos de terra que causaram a morte de mais de 180 pessoas, Petrópolis voltou a sofrer nesta terça-feira (22/2) com as chuvas. Sirenes foram acionadas para alertar os moradores sobre a possibilidade de alagamentos em vários bairros.

De acordo com registro da Defesa Civil, choveu 41 milímetros por cerca de uma hora, o que motivou o sinal de alerta nas comunidades do Quintandinha, Duques e Amazonas. As chuvas já mataram, até o momento, 182 pessoas e deixou outras 86 desaparecidas.