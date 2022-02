Petição on-line defende retomada do turismo brasileiro na Itália

Grupo pede a liberação da entrada de brasileiros na Itália (foto: Emanuele Cremaschi/Getty Images)

O movimento on-line #tornabrasile foi lançado para pedir a retomada do turismo brasileiro no território italiano. A iniciativa foi tomada após o governo local determinar, no último dia 1º de fevereiro, a prorrogação do veto da entrada de turistas brasileiros na Itália até o dia 15 de março, por causa da pandemia.

A petição questiona o governo italiano em manter o Brasil no grupo “E” de países, com regras altamente restritivas para a entrada de turistas na Itália, apesar da alta taxa de imunização dos brasileiros, e colocar Ruanda, onde pouco mais de 54,4% da população foi totalmente vacinada, na lista do grupo “D”, que prevê regras menos restritivas para o ingresso em território italiano.

“Compreendemos a exigência de tutelar a saúde pública, mas não negamos a nossa perplexidade ao constatar que países com índices de imunização menores, se comparados aos brasileiros, estejam entre aqueles autorizados a entrar na Itália por motivos turísticos”, afirmou em nota.

A campanha #tornabrasile tem como objetivo mobilizar profissionais de turismo, eventos e consultorias em uma manifestação pacífica e organizada, além de incentivar brasileiros que se sentem prejudicados com suas programações de viagens devido a não reabertura das fronteiras italianas para a população do Brasil.

Com a prorrogação da medida contra a entrada de brasileiros no país, a entrada na Itália só é autorizada em casos específicos, como motivos de saúde, trabalho e máxima urgência.

“O documento que mantém o veto à entrada de turistas brasileiros na Itália até 15 de março coloca em evidência uma incongruência inaceitável aos olhos dos brasileiros, população que mantém fortes ligações culturais, comerciais e afetivas com a Itália”, afirma o movimento.

Os organizadores também justificam que os brasileiros ocupavam um papel de relevo no mercado turístico italiano, atualmente em crise. “Entre janeiro e dezembro de 2020, pouco mais de 38,9 milhões de viajantes internacionais visitaram a Itália, um queda de 59,5% em relação ao mesmo período de 2019”.

De acordo com os organizadores do movimento, a eventual reabertura das fronteiras aos turistas brasileiros após o dia 15 de março, prazo do último decreto assinado pelo Ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, afetará diretamente a sobrevivência das empresas que lidam com o turismo para brasileiros na Itália e para os reencontros de milhares de famílias separadas durante a pandemia.

A petição pode ser acessada no site da Change.org.