'Supermosca' de 6 centímetros chama atenção de moradores em SP ; veja

O tamanho do animal normalmente é de cerca de 5 centímetros (foto: Arquivo Pessoal)

Um homem, morador de Peruíbe, no litoral de São Paulo, levou um susto no último dia 16 de fevereiro, ao encontrar a chamada "supermosca", com aproximadamente 6 centímetros de comprimento. O inseto já estava quase morto quando foi encontrado próximo à Estação Ecológica Jureia-Itatins.





As informações são do portal Uol.





Pelo tamanho no animal, o homem acionou biólogos da cidade para verificá-lo e assim foi constatado que a "supermosca" é da espécie de mosca-da-madeira, uma das maiores do mundo. Além disso, o tamanho do animal normalmente é de cerca de 5 centímetros.

A espécie é considerada rara porque, na fase adulta, vive pouco tempo, apenas o necessário para se reproduzir, chegando a nem mesmo se alimentar. Já as larvas desse tipo de mosca vivem por mais tempo dentro de troncos de árvores, onde consomem tecidos mortos e vivos da planta.





Supermosca" de 6 centímetros chama atenção de moradores no litoral de São Paulo (foto: Arquivo/Francisco Zorzenon)

Após terem sido chamados, os biólogos encaminharam a "supermosca" para o Instituto Biológico em São Paulo, para que o biólogo Francisco Zorzenon - especialista em entomologia ( responsável pelo estudo das características físicas, comportamentais e reprodutivas dos insetos) - consiga fazer a devida identificação do animal e catalogá-la.





Vale lembrar que o primeiro registro científico de uma mosca-da-madeira na cidade de Peruíbe foi em 2018 e o caso foi relatado em um estudo publicado pelos pesquisadores do Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente no Brazilian Journal of Animal and Environmental Research.