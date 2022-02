Petrópolis: no 6º dia, número de mortos chega a 152 e 154 desaparecidos

Desastre deixou mais de 100 vítimas fatais (foto: EPA)

Fortes chuvas que caíram em Petrópolis (RJ), na região Serrana do Rio, provocaram enchentes e deslizamentos na noite de terça (15/2), com pelo menos 152 mortos contabilizados até o início da tarde deste domingo (20/2), segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.





De acordo com a Polícia Civil, 147 corpos já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis: 91 são do sexo feminino e 56 do sexo masculino. Entre eles, 28 são crianças ou adolescentes. No total, 124 já foram identificados.

Ainda segundo a Polícia Civil, 108 corpos já foram liberados e entregues para a funerária.

Conforme a Prefeitura de Petrópolis, até o fim da manhã de sábado (19/2) 65 vítimas da chuva já haviam sido sepultadas em um cemitério da cidade.



Até a manhã deste domingo havia 154 registros de pessoas desaparecidas na cidade, segundo dados da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

A Prefeitura de Petrópolis decretou estado de calamidade pública após o temporal. Nos últimos dias, as buscas chegaram a ser suspensas em algum período em decorrência de novas chuvas na região.

Equipes de resgate trabalham na região desde a noite de terça-feira, ajudando famílias e buscando corpos em meio a escombros.

Equipes de resgate passaram a noite ajudando famílias (foto: Reuters)

Diversas ruas da cidade ficaram intransitáveis após o temporal, algumas ruas do Centro Histórico de Petrópolis perderam o asfalto e inúmeras casas foram destruídas em diferentes trechos do município. Uma das áreas mais devastadas foi o Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra. Ali, segundo estimativas de autoridades locais, ao menos 80 casas foram atingidas por uma barreira que caiu na região.

Chuva causou enchentes e deslizamentos (foto: EPA)

"A Prefeitura de Petrópolis está com todas as equipes mobilizadas para o atendimento às ocorrências. As pessoas estão acolhidas nos pontos de apoio que funcionam em escolas da cidade", informou o governo municipal em seu site no Facebook logo após o temporal.

Fortes chuvas que caíram em Petrópolis (RJ), na região Serrana do Rio, provocaram enchentes e deslizamentos na noite de terça (15/2) (foto: Reuters)

"Nos locais, a população recebe o suporte de profissionais de Assistência Social, Educação, Saúde, além da Defesa Civil, que está totalmente dedicada ao atendimento aos casos com vítimas. Os agentes atuam em conjunto com o 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Equipes da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis e Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes também atuam por toda a cidade."

Na semana passada, a Secretaria de Defesa Civil havia colocado a cidade em Estágio Operacional de Atenção devido à previsão de fortes chuvas. No entanto, como não houve o volume esperado, o governo municipal retornou a cidade para o Estágio Operacional de Observação na segunda-feira (14/2).

Mas na terça-feira o volume de chuvas aumentou muito, provocando grandes estragos pela cidade.

Autoridades no local

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano, se deslocaram para o município para acompanhar os trabalhos de resgate na manhã de quarta-feira.

Moradores observam destruição causada pela chuva (foto: Reuters)

"As imagens são muito fortes e, provavelmente, vamos amanhecer com imagens tão ou mais fortes. É realmente uma tragédia grande. [...] O que nós vimos é uma cena muito triste, cena praticamente de guerra", disse o governador na noite de terça-feira à TV Globonews.

Segundo o governador, o volume de chuvas "é praticamente como nunca foi visto na cidade" antes.

Deslizamento destruiu dezenas de casas (foto: Reuters)

O presidente Jair Bolsonaro, que estava em visita oficial à Rússia, tuitou logo após a tragédia para afirmar que fez telefonemas a ministros para envio de auxílio às vítimas.

- De Moscou tomei conhecimento sobre a tragédia que se abateu em Petrópolis/RJ.



- Fiz várias ligações para os Ministros @rogeriosmarinho e Paulo Guedes para auxílio imediato às vítimas, bem como conversei com o @DefesaGovBr , General Braga Neto, que me acompanha na Rússia.

Medidas do Município

De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, equipes da Defesa Civil têm trabalhado no atendimento a ocorrências e têm apoiado o Corpo de Bombeiros em áreas onde há suspeita de vítimas.

Segundo o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, todas as pastas do município estão "empenhadas no atendimento a ocorrências e ações de recuperação da cidade".

Conforme a gestão local, a Defesa Civil tem feito vistorias em locais onde há deslizamentos e avaliado riscos estruturais em ruas e imóveis, "além de vistorias preventivas e rondas pela cidade".

A Defesa Civil, segundo a gestão local, também tem dado suporte para a população por meio de orientações de segurança, avaliação das estruturas e apoiando com a destinação de suprimentos que têm sido doados para os moradores da região.

As aulas estão suspensas e as escolas da rede pública se tornaram pontos de apoio e atendimento às famílias por profissionais da Assistência Social, Saúde, Educação e Agentes Comunitários.

