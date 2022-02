Justiça retira acusação de terrorismo contra Eduardo Fauzi

O empresário Eduardo Fauzi é suspeito de participar do atentado à produtora do grupo audiovisual de comédia Porta dos Fundos, em 2019 (foto: Reproducao internet)

A Justiça retirou a acusação de terrorismo contra o empresário Eduardo Fauzi, suspeito de participar do atentado à produtora do grupo audiovisual de comédia Porta dos Fundos, em 2019, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.

O ataque com artefatos explosivos do tipo coquetel molotov ocorreu em dezembro de 2019, após uma polêmica envolvendo o especial de Natal produzido pelo grupo. Fauzi foi preso pela Interpol em Moscou, na Rússia, em setembro de 2020.





O Ministério Público Federal (MPF) havia oferecido a denúncia do caso como terrorismo, mas o desembargador Marcello Ferreira de Souza Granado retirou a acusação, transferindo, assim, a competência do julgamento para a Justiça no Rio de Janeiro.





A sessão virtual da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) ocorreu no dia 31 de janeiro, mas a ata só foi divulgada hoje (9).





A decisão mantém a prisão preventiva do acusado, mas o processo na esfera federal foi anulado e terá que ser reiniciado na Justiça no Rio de Janeiro. Fauzi está preso em Moscou.