Homem pega peixe de 100 kg em praia e vende por R$ 500

"Eu peso 55 quilos e tirar um peixe de 100 quilos da água foi luta, foi muita força, e eu ainda precisei da ajuda de outro pescador", disse Gilvan Paulo do Nascimento (foto: Twitter/Reprodução)

Uma história que parece ter saído do famoso conto O velho e o Mar, de Ernest Hemingway, ocorreu no Rio Grande do Norte. E aconteceu de verdade, com direito a fotos e vídeos nas redes sociais para provar que não é apenas uma "história de pescador".Gilvan Paulo do Nascimento, de 41 anos, travou uma luta de horas, mas conseguiu pescar um animal de cerca de 100 kg em uma praia da cidade de Canguaretama, no litoral sul do Rio Grande do Norte.