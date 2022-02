Região Sudeste tem alerta para temporais e enchentes até quarta-feira (9/2)

Sudeste deverá ter chuvas intensas nos próximos dias (foto: Pixabay/ reprodução)

A Região Sudeste poderá ter temporais, com enchentes e deslizamentos até a próxima quarta-feira (9/2). O alerta, feito pelo instituto Clima Tempo, inclui Minas Gerais. O motivo é a influência de uma nova frente fria vinda do Sul do Brasil e a formação de uma área de baixa pressão próximo da costa de São PauloGrandes temporais são previstos até o fim do domingo (6/2) em praticamente todas as regiões paulistas e também no centro-sul e oeste de Minas Gerais.Os últimos dias foram marcados por pancadas de chuva frequentes em grande parte da Região Sudeste do Brasil e a tendência é de mais chuva para os próximos dias.Na segunda-feira (7/2), ainda de acordo com o Clima Tempo, ainda há condições de chuva intensa e volumosa nas áreas citadas acima, e a chuva aumenta também aumenta em áreas do Rio de Janeiro."Na terça (8/2) e na quarta-feira (9/2), o tempo fica instável na maior parte da Região Sudeste, com destaque para grandes temporais no estado do Rio de Janeiro, no norte de São Paulo, no Vale do Paraíba (SP), na Serra da Mantiqueira, no litoral norte paulista e no centro-sul e oeste de Minas Gerais", aponta o alerta.O centro de meteorologia ainda afirma que, em poucos dias, muitas cidades da região podem registrar acumulados da ordem de 100 a 300 mm.