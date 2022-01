Caixa sorteia seis dezenas do concurso 2.449 da Mega-Sena e outras loterias

Caixa sorteou os números da Mega-Sena (foto: Divulgação )

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (29/1) as seis dezenas do concurso 2.449 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram 14 - 20 - 21 - 31 - 49 - 52. A estimativa de prêmio é de R$ 36 milhões.





De acordo com a Caixa, a probabilidade de uma pessoa acertar na Mega-Sena é de uma a cada 50 milhões. A aposta custou R$ 4,50.





Foram sorteados também as cinco dezenas do concurso 5.767 da Quina, cujo prêmio é de R$ 6.827.989,25. As dezenas sorteadas foram 07- 14 - 27- 40 -73.





O Dia da Sorte também teve as sete dezenas sorteadas, pelo concurso 561, com prêmio de R$ 1,7 milhão. Os números sorteados foram 01 - 04 - 16 - 18 - 19 - 21 - 30. O mês da sorte é julho.





Já a Dupla Sena, pelo concurso 2.328, sorteou as dezenas, com prêmio de R$ 3.339.302,93 e R$ 74.403,15. As dezenas sorteadas foram 20 - 23 - 28 - 38 - 43 - 44 no primeiro sorteio e 05 - 19 - 23 - 36 - 43 - 44.





A Time Maria, no concurso 1.742, vai pagar R$ 1,7 milhão em prêmios. As dezenas foram 05 - 10 - 20 - 41 - 59 - 64 - 70. O time do coração sorteado foi o Grêmio.

Por fim, foram sorteados os 15 números da Lotofácil, pelo concurso 2.435. As dezenas foram 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22.