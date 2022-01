COVID: Brasil tem recorde na pandemia e registra 224 mil casos em 24 horas

Aumento de casos pressiona sistema de saúde (foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O Brasil chegou, nesta quarta-feira (26/1), à sua pior marca de contaminações desde o início da pandemia do coronavírus. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o país contabilizou 224.527 casos em 24 horas, com um total de 570 mortes.