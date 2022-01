Preso suspeito de pedofilia que usava 'Free Fire' para atrair crianças

Mensagem mostra ameaça de suspeito contra criança (foto: Material cedido pela polícia)

Uma mega-operação da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem, de 45 anos, acusado de pedofilia. Segundo as investigações, o criminoso mantinha contato com mais de 65 crianças de 9 e 10 anos de todo o país, incluindo o DF, e obrigava as vítimas a enviarem conteúdos íntimos, sob ameaça de divulgar as imagens e vídeos na internet.

Durante o mandado de busca e apreensão cumprido na última segunda-feira (24/1), na cidade de Águas Lindas de Goiás - distante cerca de 48km de Brasília - o acusado foi surpreendido pelos policiais civis apagando conversas no celular dentro do quarto. "Haviam várias mensagens de vítimas nos telefones. Nós apreendemos os celulares e eles serão periciados", destacou o delegado à frente do caso, Vinícius Máximo.

No celular, o acusado armazenava os conteúdos pornográficos infantis em várias pastas. Para cada vítima, ele criava um espaço de armazenamento com fotos e vídeos das crianças. De acordo com a apuração policial, ele mantinha contato com mais de 65 menores. A polícia investiga se houve mais vítimas.

Como agia

Para atrair as vítimas, o acusado se infiltrou no Free Fire, um jogo online popularmente conhecido por crianças e jovens. Nas conversas, ele fazia vídeo-chamada e propunha "desafios". "A partir do momento que a criança enviava uma foto ou vídeo, ele dava início a uma série de ameaças, dizendo que se a vítima não mandasse mais imagens, iria divulgar o conteúdo na internet e aos pais delas", frisou o delegado.

Segundo o investigador, as vítimas eram sempre meninos. Em uma das conversas a qual o Correio teve acesso, o autor diz: "Então manda vídeo. Grava aí". O menino responde: "Minha irmã está em casa". Em resposta, o agressor ameaça: "Então vou postar agora". E a criança responde: "Mano, minha vontade é se matar. Sério. Não faz isso".

O homem foi preso em flagrante e acumula passagens em Padre Bernardo (GO) e no DF pelo mesmo crime. As investigações seguem no sentido de descobrir possíveis novas vítimas e saber se o autor chegou a encontrar pessoalmente alguma criança.