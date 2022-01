Vídeo: Bombeiros salvam homem que foi levado pela correnteza na Bahia

Homem ficou ilhado em meio a uma correnteza na cidade de Jequié, na Bahia (foto: CBMDF/ Divulgação)

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou no resgate de um homem que ficou ilhado em meio a uma correnteza na cidade de Jequié, na Bahia. O caso ocorreu neste sábado (1/1), por volta das 13h26.

Segundo informações da corporação, o morador identificado como Marcos entrou no rio para se refrescar e acabou sendo levado pela correnteza. O homem de 33 anos foi arrastado pela água por alguns metros e conseguiu se agarrar em uma ilha de arbustos até a chegada do socorro.

Dois militares do DF e um bombeiro da corporação da Bahia atuaram no resgate do morador. Fora da água, Marcos foi atendido pela equipe de socorro. Apesar do susto, o homem não se machucou e não precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. Todo o trabalho foi registrado, veja vídeo abaixo.

Missão na Bahia

Cerca de 20 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram enviado em missão especial à Bahia para auxiliar nos trabalhos de resgate e ajuda humanitária à população atingida pelas enchentes. A equipe saiu de Brasília em 27 de dezembro levando vários materiais e equipamentos para atuarem no socorro, se for necessário.

Os militares enviados têm especializações em salvamento e resgate, e vasta experiência no Brasil e exterior, como nos casos de Brumadinho-MG e do Haiti.