Menina de 4 anos morre ao ser atingida por explosivo enquanto dormia

Menina morre ao ser atingida por explosivo enquanto dormia (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução ) Em Barretos, São Paulo, enquanto milhares de pessoas celebravam o Natal neste sábado (25/12), uma criança de quatro anos foi atingida por um explosivo enquanto dormia em seu quarto. A bomba foi arremessada, propositalmente, dentro da residência e acabou atingindo Aylla Manuella Ribeiro, de quatro anos.









Aylla foi socorrida pelos pais e levada à Santa Casa da cidade, chegou a ficar internada, mas não resistiu e morreu no domingo (26/12). Seu corpo foi velado no Centro Comunitário de Barretos nesta segunda-feira (27/12)) e será levado a Primavera, no Pará, cidade natal da família, onde deve ser sepultado.





A ação foi flagrada por uma câmera de segurança de uma casa vizinha, que registrou o momento que o suspeito, um adolescente de 14 anos, arremessou o artefato em direção à casa.





O caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal culposa pela Polícia Civil e será investigado pelo 1º Distrito Policial da cidade.

Suspeito tem a casa incendiada

De acordo com a Polícia Civil, os vizinhos identificaram o suspeito e um grupo de 30 moradores incendiaram a casa do adolescente, na madrugada de domingo. O boletim de ocorrência aponta que o imóvel teve danos de grande proporção, mas que não havia feridos no local.

