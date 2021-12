Arquiteto que trocou de noivo um dia antes do casamento reata com o ex

Eder Meneghine e Dyl Reis devem celebrar a união no próximo ano (foto: Redes Sociais/Reprodução ) Com um verdadeiro enredo de novela, a história de amor do arquiteto Eder Meneghine, de 60 anos, e Dyl Reis, 23, tem dado o que falar nas redes sociais. Em setembro deste ano, o até então casal de noivos terminou o relacionamento 24 horas antes da cerimônia de casamento. O motivo: Eder decidiu trocar de noivo.









Três meses depois, um novo capítulo desta história tem chamado a atenção dos internautas. O arquiteto, em processo de separação, está se reaproximando do ex-noivo. A volta do casal foi anunciada nas redes sociais ainda esta semana.





De acordo com o arquiteto, o casal tem planos de oficializar a relação já em 2022, com uma grande festa entre os amigos. Ele afirma que a reconciliação aconteceu de forma natural e que estão apaixonados.





Quanto à decisão de trocar de noivo no altar, após a cerimônia repentina, o arquiteto e o marido, Hugo Oliveira, de 44 anos, tentaram viver na mesma casa. Com o passar dos meses, perceberam que não aconteceria uma aproximação. Nas redes sociais, Eder comenta, ainda, que a repercussão do casamento pode ter impactado em sua relação.