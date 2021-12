Apostas da Mega da Virada poderão ser feitas até dia 31 de dezembro

Mega Sena da virada (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Apostadores da Mega Sena, fiquem atentos! Os palpites para a Mega da Virada podem ser feitos até dia 31 de dezembro às 17h , nas lotéricas e por aplicativos da Loterias Caixa.

As apostas estão sendo realizadas desde o último domingo (19/12). Segundo a Caixa, a probabilidade de vencer em cada concurso da Mega-Sena varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria