Presa mulher acusada de matar gestante para raptar bebê

O crime ocorreu no Bairro Decouville, na cidade de Marituba, em Belém (foto: TV Liberal/Reprodução) A Polícia Militar de Belém, no Pará, prendeu uma mulher que é acusada de matar uma grávida de 22 anos para raptar o bebê dela. O corpo da vítima foi encontrado embaixo da cama na casa da suspeita, com ferimentos de faca e cercado por sangue, no sábado (18/12). A suspeita, de 38 anos, foi detida enquanto estava no hospital em busca de atendimento para o recém-nascido.









Quando a polícia chegou na casa da mulher, foi encontrado o corpo e muito sangue. Os vizinhos da suspeita afirmaram que ela contou a eles que tinha acabado de dar à luz e chegou a pedir ajuda a um dos moradores do local para ir até a unidade de pronto atendimento.





A Prefeitura de Marituba informou que o Conselho Tutelar da cidade tem acompanhado o bebê, que está internado no Hospital Divina Providência, mas com quadro de saúde estável. O órgão faz um levantamento dos vínculos familiares da vítima para retornar o bebê para a família a que pertence, "como previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)".





A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso e apura se outras pessoas participaram do crime. Testemunhas afirmaram que a mulher assassinada estava em situação de rua, mas a informação não foi confirmada pela polícia. A suspeita já foi encaminhada para o sistema prisional. Ele não teve a identidade revelada.