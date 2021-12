Homem tenta matar desafeto, mas tiro acerta criança que estava em festa

(foto: Reprodução/Polícia Civil do Estado de Goiás) Um homem tentou atirar em outro, mas errou a mira e acabou acertando uma criança. O autor do disparo foi preso nesta quarta-feira (15/12), mas o crime ocorreu no dia 12 de outubro em Itumbiara, município de Goiás.









O autor do disparo tinha intenção de matar um homem que seria o responsável pela morte de seu tio, que infartou após uma discussão familiar.





Dada a natureza do crime, a prisão preventiva do homem foi decretada pela Polícia Civil do Estado de Goiás e o indivíduo será conduzido para a Unidade Prisional de Sarandi, onde permanecerá à disposição da Justiça.