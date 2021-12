Três morrem e 16 são resgatados após tromba d'água atingir cachoeira em SP

Bombeiros trabalharam no resgate dos corpos (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Segundo os bombeiros, o município foi afetado por uma forte chuva. O nível do rio subiu, surpreendendo os banhistas que estavam na cabeceira do Rio do Braço, na cachoeira do Rancho do Zé Neto. Alguns foram arrastados.