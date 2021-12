Fuvest divulga gabarito da primeira fase do vestibular 2022

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou na noite deste domingo, 12, o gabarito da primeira fase do vestibular 2022 da Universidade de São Paulo (USP). Aplicada em 119 locais, prova foi realizada das 13h às 18h.



Ao todo, cerca de 110 mil pessoas se inscreveram para fazer o exame, um dos mais tradicionais e concorridos do Brasil. A abstenção neste primeiro dia de exame, informou a Fuvest, foi de 13,7%, número ligeiramente maior que o da edição anterior do processo seletivo (13,2%). A pandemia e o longo período de fechamento de escolas têm elevado o total de ausentes nos vestibulares no último ano.



Como acessar o gabarito da Fuvest 2022



Para acessar o gabarito da primeira fase do vestibular da USP, os estudantes devem ir à seguinte página do site da Fuvest: https://www.fuvest.br/fuvest-2022-prova-da-1a-fase-e-gabarito-oficial/



Por lá, além da disponibilização dos cinco cadernos de prova para consulta (V, K, Q, X e Z), há um tópico escrito 'Gabarito'. Os usuários devem clicar nele, sendo redirecionados para outra página.



Nela, haverá os gabaritos específicos para todos os cadernos de prova. Os vestibulandos devem, então, procurar pela letra correspondente e, norteados pelos números, conferir as respostas certas para as 90 questões.



A divulgação da lista dos convocados para a segunda fase ocorrerá no dia 20 de dezembro, bem como a definição dos locais de prova. Os exames acontecem nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022.