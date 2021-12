País tem 75,11% da população vacinada com ao menos uma dose contra covid-19

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 11, a 160.218.285, o que corresponde a 75,11% da população. Ao mesmo tempo, aqueles que estão com esquema vacinal completo, ou seja, que receberam duas doses ou dose única, agora são 139.310.688, ou 65,31% do total.



Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a 26 secretarias estaduais e Distrito Federal.



Os registros de alguns Estados seguem sofrendo o impacto do ataque hacker à base de dados do Ministério da Saúde durante a madrugada da sexta-feira, 10.



Nas últimas 24 horas, o País registrou a aplicação de 397.167 doses de vacinas contra a covid-19.



Foram administradas 158.194 primeiras doses, 80.055 segundas doses, 1.334 doses únicas e 157.584 doses de reforço.



Ao todo, 20.379.979 pessoas já receberam a terceira dose.



São Paulo na liderança



Proporcionalmente, São Paulo é o Estado que mais vacinou tanto com primeira dose, com 81,79% dos habitantes parcialmente imunizados, quanto com segundas aplicações ou doses únicas, com 77,12% das pessoas com esquema vacinal completo.