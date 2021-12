Presos usavam pombos para trocar bilhetes em presídio no DF

(foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Os Policiais Penais do Goiás deflagraram, nesta sexta-feira (10/12), uma operação inusitada. Detentos na cadeia de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, estavam usando pombos para enviar bilhetes para outros presos. Os animais foram treinados para enviar cartas entre os diferentes blocos da penitenciária, com mensagens amarradas ao corpo.