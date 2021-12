Mulher pede na Justiça herança de bens da esposa falecida do amante

Justiça decidirá se mulher tem direito a herança da esposa de amante (foto: Agência Brasil/Reprodução )

Não é incomum a justiça brasileira lidar com casos onde amantes defendem seus direitos sobre a herança do parceiro extraconjugal. No entanto, recorrer à lei para exigir os bens da esposa do amante é, sem dúvidas, uma situação com poucos precedentes. Uma mulher que, supostamente foi amante de um homem por mais de 20 anos, briga na Justiça para ter direito à herança da esposa legítima falecida.