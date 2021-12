Ministro do TCU e família ficam com arma na cabeça em tentativa de roubo

A abordagem ao magistrado ocorreu por volta das 15h30 (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)





O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler foi vítima de tentativa de roubo no Lago Sul, onde vive com a família. Na tarde de sábado (4/11), dois homens invadiram a residência, anunciaram o assalto e o renderam apontando uma arma para a cabeça dele.









A abordagem ao magistrado ocorreu por volta das 15h30 e o crime só não se consumou porque a cadela da família começou a latir. Policiais militares patrulharam a área em busca dos mas, até o momento, ninguém foi localizado.





A ocorrência é investigada pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul). Na unidade policial, ninguém quis falar sobre o fato. "Não comentamos caso em investigação", afirmou um dos agentes com quem nossa equipe falou. A Divisão de Comunicação da Polícia Civil informou apenas que o caso está registrado como tentativa de roubo com restrição de liberdade.