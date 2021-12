Prefeitura do Rio volta atrás e limita exigência de passaporte vacinal da covid

Em decreto publicado nesta sexta-feira, 3, a Prefeitura do Rio de Janeiro voltou atrás e retirou a exigência da apresentação do passaporte de vacinação contra a covid-19 em shopping centers e centros comerciais, além de táxis e serviços de transporte de passageiros por aplicativo. Na quinta-feira (2), a cidade tinha ampliado a obrigatoriedade do passaporte, mas o prefeito Eduardo Paes (PSD) reconheceu um certo "exagero" nas medidas.



Apesar da flexibilização das medidas, continua sendo obrigatória a apresentação da comprovação de vacinação para acesso a estabelecimentos de hospedagem e acomodação, incluindo as locações de imóveis por temporada e os serviços contratados por aplicativo. O documento também passará a ser exigido em bares, lanchonetes, restaurantes, refeitórios, serviços de alimentação e de beleza.



Na quinta, o prefeito do Rio de Janeiro adiantou o recuo publicado nesta manhã. Paes reconheceu a importância do passaporte de vacinação, mas disse que não adianta criar medidas sem que a população as cumpra.