PF põe em leilão 101 carros oficiais de seu patrimônio em São Paulo

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira, 30, a partir das 10h, o 51º leilão para a venda de veículos oficiais de seu patrimônio. Trata-se do terceiro leilão a ser realizado no Estado de São Paulo, que vai oferecer 101 carros, entre eles veículos da GM, Mercedes, Ford e Fiat.



O edital é assinado pelo delegado Rodrigo Bartolamei, superintendente regional da PF em São Paulo. Em tempos de recursos escassos, a meta de Bartolamei é buscar novos investimentos para reaparelhamento da corporação com mais equipamentos e viaturas.



A venda dos carros, que se dará por maior lance, será realizada conduzida pelo leiloeiro oficial Daniel Elias Garcia.



Todos os bens são do acervo da Polícia Federal e podem ser visitados até as 17h desta segunda-feira, 29, mediante agendamento prévio com o escritório do Leiloeiro, no depósito da Polícia Federal, no bairro da Água Branca, na capital paulista.