Suíça determina quarentena para viajantes do Reino Unido e outros 4 países

Com o intuito de conter o avanço da nova variante do coronavírus, a ômicron, a Suíça aumentou seus requisitos de quarentena para viajantes vindos do Reino Unido, Países Baixos, República Tcheca, Egito e Malawi, informou a Reuters.



Ontem, o país já havia banido voos diretos de alguns países africanos onde a nova cepa foi detectada.



Na Europa, Bélgica, Reino Unido, Itália e Alemanha já identificaram casos com a ômicron.