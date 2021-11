Maranhão bota Homens-Aranha para dançar pela 3ª dose contra a COVID

A produção do governo maranhense faz alusão à nova produção da Marvel, 'Homem-Aranha 3: Sem volta para casa' (foto: Reprodução vídeo)



O governo do Maranhão recorreu ao humor para anunciar a terceira dose contra COVID-19. Super-poderes? Que nada! No vídeo, três Homens-Aranha, dançando ao som do axé “ziriguidum”, recebem a dose de reforço da vacina.



%uD83D%uDD77%uD83D%uDD78 O miranha parece que já pediu reforço para derrotar os vilões e você já foi tomar a sua terceira dose contra a Covid-19?



%u26A0 %uD83D%uDCAA Não vacila, que a dose de reforço pode ser aplicada cinco meses depois da segunda.



%uD83D%uDC89 Bora vacinar, sio!

A produção do governo maranhense faz alusão à nova produção da Marvel, "Homem-Aranha 3: Sem volta para casa", que estreia nos cinemas em dezembro. No texto de divulgação do post, a equipe escreveu: “O miranha parece que já pediu reforço para derrotar os vilões e você já foi tomar a sua terceira dose contra a Covid-19? Não vacila, que a dose de reforço pode ser aplicada cinco meses depois da segunda. Bora vacinar, sio!”.





O vídeo, divulgado no perfil do governo maranhense, no Twitter, na sexta-feira (26/11), viralizou. Na noite deste sábado, a publicação já tinha atingido mais de 200 mil visualizações, 1.500 retweets e mais de 8 mil curtidas.





Dose de reforço

A terceira dose da vacina contra a COVID-19 agora será aplicada em toda a população brasileira com mais de 18 anos. A ampliação foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em 16 de novembro.

A orientação da pasta é que as pessoas com ciclo de vacinação completo há cinco meses procurem um posto de saúde para tomar a dose de reforço. A preferência é que a nova dose seja da Pfizer, no entanto, há outras possibilidades de acordo com o imunizante tomado no ciclo inicial.