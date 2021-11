Brasil registra 236 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Segundo os números do governo, 21.288.281 pessoas estão recuperadas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

O Brasil registrou 236 novas mortes pelaneste sábado, 27. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 230, um pouco acima do número registrado no dia anterior (227). Distrito Federal não divulgou seus dados.O número denotificadas neste sábado foi de 8.930. No total, o Brasil tem 614.236 mortos e 22.075.319 testes positivos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 21.288.281 pessoas estão recuperadas.e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.