Polícia apreende nota de R$ 420 com estampa de maconha e bicho-preguiça

(foto: Divulgação/ PMES) Nesta terça-feira (23/11), a Polícia Militar de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo, apreendeu uma cédula de R$ 420 com um adolescente durante uma abordagem. Além de uma clara sátira, o que mais chamou atenção foram os desenho de maconha e bicho-preguiça estampados na nota.









O adolescente foi liberado e o caso encaminhado ao Ministério Público Estadual do Espírito Santo (MPE-ES).





Nota parecida foi usada em golpe em Minas





Um idoso, de 75 anos, foi vítima de um golpe em Unaí, Região Noroeste de Minas Gerais. Ele emprestou R$ 100 a um homem, de 24 anos, que pagou o empréstimo com uma nota falsa de R$ 420. Como a dívida era inferior ao valor pago, o senhor ainda devolveu R$ 320 de troco. A nota é igual a do caso do Espírito Santo.





A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que o homem que aplicou o golpe estaria revendendo drogas na região. A equipe, então, foi à casa do suspeito e confirmou o golpe com a cédula falsa. A polícia fez buscas na residência e localizou uma barra e três tabletes de substância semelhante a maconha e R$ 56 em cédulas e moedas. Além de um vaso com um pé de maconha.