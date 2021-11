Opas: cobertura vacinal no Brasil contra covid tem crescido de maneira importante

O diretor-assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, disse nesta quarta-feira, 24, que a cobertura vacinal contra covid-19 tem crescido "de maneira importante" no Brasil.



Questionado se o amplo uso da Coronavac seria o ponto-chave para a melhora na situação do Brasil, Barbosa observou que vacinas de diferentes fabricantes estão sendo usadas no País.



Para além da observação sobre cobertura vacinal, Barbosa elogiou o fato de várias pessoas usarem máscaras de proteção. "Por meses, tivemos não só um pico ou uma onda, foi um platô. Não podemos relaxar as medidas", disse.