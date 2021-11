Cidade de SP começa a aplicar dose de reforço em maiores de 18 anos no dia 18

A cidade de São Paulo começa a aplicar nesta quinta-feira, 18, as doses de reforço da vacina contra a covid-19 para maiores de 18 anos. Estão aptas todas as pessoas que receberam a segunda dose dos imunizantes Coronavac, Astrazeneca e Pfizer, até o dia 27 de abril. Serão ministradas nesta nova etapa vacinas da Pfizer.



Na sexta-feira, 19, será a vez de quem tomou a segunda dose dos imunizantes até o dia 17 de junho, que também receberão Pfizer.



Com esses dois grupos, da quinta e da sexta, a prefeitura espera imunizar com dose de reforço, 800 mil pessoas.



Na terça-feira, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação de uma dose adicional para toda a população acima de 18 anos, para quem tomou a segunda injeção há mais de cinco meses. A previsão da pasta é aplicar o reforço em 103 milhões de pessoas até maio.



Para o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, com a aplicação do reforço, a capital terá a possibilidade de acelerar ainda mais o processo de vacinação.



A cidade segue com a imunização de primeira e segunda doses para os maiores de 18 anos e para os adolescentes de 12 a 17 anos, além da dose de reforço para os maiores de 60 anos e para grupos de trabalhadores, como os da Saúde e da Educação.



Até terça-feira, 16, foram aplicadas 20.868.925 doses de vacinas na capital. Desse total, as primeiras doses representaram 10.554.948 e 8.960.984 eram de segunda aplicação, 327.972 eram de doses únicas e 1.025.021, doses adicionais.



Em adolescentes de 12 a 17 anos, foram aplicadas 884.337 primeiras doses. Também foram aplicadas 230.540 segundas doses nesse público.