Mitigar emissões é tarefa que deve ser feita por todos, diz governador do RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse nesta terça-feira que a mitigação de emissões de gases do efeito estufa "deve ser tarefa de todos", inclusive do setor agropecuário. Em vídeo na abertura do Summit Agronegócio Estadão 2021, o governador gaúcho contou que esteve na COP-26, que se encerrou neste fim de semana, em Glasgow, Escócia, onde apresentou os compromissos do seu governo para contribuir para frear o aquecimento global. "Pude, na COP, entender melhor os mecanismos de governança que precisam ser feitos; pude ver governos omissos, mas mitigar (emissões) é tarefa que deve ser compartilhada por todos: governo, sociedade civil, empresas e ambientalistas."



Ele lembrou que o Rio Grande do Sul tem sido referência na produção de alimentos no País e também em sustentabilidade. "Aprovamos um código ambiental com avanços históricos em licenciamento ambiental", citou. "Trabalhamos muito para melhorar a competitividade agrícola local."



Leite lembrou que o Estado recentemente obteve o status de zona livre de aftosa, sem vacinação. Isso, segundo ele, "vai abrir perspectivas para o mercado de carne do Estado".



Em relação à infraestrutura, afirmou que houve reformas que abriram espaço fiscal para melhoria da infraestrutura e logística do Estado, com investimentos de R$ 1,3 bilhão em estradas nos últimos anos. "Teremos R$ 10,5 bilhões em concessões em logística que terão impacto positivo para o escoamento da produção do Estado."