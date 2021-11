Auxílio Brasil começa a ser pago na quarta-feira (17/11)

Caixa Econômica Federal começa a pagar o Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Caixa Econômica Federal começará a pagar o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família, na próxima quarta-feira (17/11). O banco divulgou o calendário de pagamento do benefício que seguirá o número final do Número de Identificação Social.

Os pagamentos começam no próximo dia 17, com os NIS de final 1, e terminam em 30 de novembro, com os números terminados em 0.





Confira o calendário

NIS com final 1: 17 de novembro

NIS com final 2: 18 de novembro

NIS com final 3: 19 de novembro

NIS com final 4: 22 de novembro

NIS com final 5: 23 de novembro

NIS com final 6: 24 de novembro

NIS com final 7: 25 de novembro

NIS com final 8: 26 de novembro

NIS com final 9: 29 de novembro

NIS com final 0: 30 de novembro





Quem recebe?

Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.

No Bolsa Família, os valores das linhas de extrema pobreza e pobreza eram, respectivamente, de R$ 89 e de R$ 178 por pessoa.



Com 17 milhões de famílias incorporadas, o Auxílio Brasil terá cerca de 2,5 milhões de famílias a mais que os 14,6 milhões atendidas pelo Bolsa Família.