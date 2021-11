Pfizer pede autorização à Anvisa para aplicar vacina em crianças de 5 a 11 anos

A farmacêutica Pfizer pediu autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta sexta-feira, 12, para aplicar a vacina contra a covid-19 em crianças entre 5 anos e 11 anos.



O prazo de avaliação da solicitação pelo órgão é de 30 dias. "De acordo com o pedido da Pfizer, a dosagem da vacina para a faixa etária será ajustada e menor que aquela utilizada por maiores de 12 anos. Dessa forma, a proposta é ter frascos diferentes, com dosagem específica para cada grupo (maiores ou menores de 12 anos). Segundo a empresa, os frascos serão diferenciados pela cor", disse a Agência em nota.



A Anvisa garantiu também que a análise técnica será feita de "forma rigorosa e com toda a cautela necessária para a inclusão deste público específico." A vacina da Pfizer está registrada no Brasil desde 23 de fevereiro deste ano, para pessoas com mais de 16 anos, e desde 11 de junho para a faixa etária de 12 a 15 anos.



"No caso de vacinas para o público infantil, alguns dos principais pontos de atenção da Anvisa se referem aos dados de segurança e eventos adversos identificados, ajuste de dosagem da vacina, fatores específicos dos organismos das crianças em fase de desenvolvimento, entre outros", também informou a Anvisa na nota.



A Pfizer havia informado no mês passado que ingressaria com o pedido de autorização para crianças em novembro, mas sem dizer a data. A agência reguladora de saúde dos Estados Unidos já deu aval para a aplicação da vacina nesta faixa etária.