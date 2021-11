COP-26: UE demonstra confiança por acordo sobre regras para Acordo de Paris

A União Europeia (UE) segue confiante de que a comunidade internacional chegará a um acordo para o conjunto de regras para regulamentar o Acordo de Paris durante a Conferência das Nações Unidos para Mudanças Climáticas (COP-26), afirmou nesta quinta-feira, 11, o chefe da delegação do bloco europeu no evento, Frans Timmermans.



"Acho que ainda podemos completar o livro de regras de Paris, que nos permitirá começar a entregar o que foi acordado, há seis anos, de uma forma que seja transparente para todos e responsável para todos", disse.



Firmado em 2015, o Acordo de Paris estabelece compromisso dos países em realizar esforços para limitar o aumento da temperatura global a menos de 2ºC, preferencialmente em 1,5ºC. Os governos, no entanto, ainda precisam concordar com um conjunto de normas que coloque o tratado em prática.



Timmermans disse que enxerga um crescente senso de urgência entre os líderes mundiais de que um entendimento precisa ser alcançado. "Nós da UE continuaremos trabalhando para manter o ímpeto e levá-lo ao nível mais elevado de ambições", comentou.



O diplomata acrescentou que Bruxelas considera "de grande importância" os esforços para eliminar a produção de carvão e encerrar subsídios a combustíveis fósseis.