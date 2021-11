Cadelinha Many 'assina' projeto de lei sobre leishmaniose em Floripa

A cachorrinha Many também participou da assinatura do projeto de lei para custear o tratamento de cães com leishmaniose que pertencem a famílias carentes (foto: Divulgação/Prefeitura de Florianópolis )

A cachorrinha Many participou da assinatura do projeto de lei para custear o tratamento de cães com leishmaniose. A cerimônia de assinatura aconteceu no gabinete do prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, na manhã desta quinta-feira (10/11). Coube à Many a carimbar o termo.









Atualmente, famílias que não conseguem arcar com o tratamento infelizmente precisam recorrer à eutanásia.



A leishmaniose visceral é uma doença transmitida pelo mosquito-palha infectado com o protozoário causador da patologia. A doença impacta tanto os cachorros quanto os seres humanos um dos principais sintomas é febre alta, superior a 38ºC e que se mantém por várias semanas.